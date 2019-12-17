Рада відхилила постанову про забезпечення рішень КСУ щодо пільг чорнобильцям

Кабінету міністрів дали кілька доручень щодо пільг
Верховна рада України відхилила проект постанови №2124 "Про забезпечення виконання рішень Конституційного суду України у сфері соціального захисту населення". За таке рішення проголосували 240 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.
Зокрема, Кабінету міністрів невідкладно доручили:
Також пропонувалося доручити Мінсоцполітики забезпечити надання місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування роз'яснення щодо виконання законів України з урахуванням положень, які відновили свою силу на підставі рішень КСУ.
Раніше комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів запропонував Кабміну розробити проекти законів про відновлення пільг і виплат громадянам, постраждалим від аварії на ЧАЕС.
Нагадаємо, влітку 2018 року Конституційний суд України ухвалив рішення, яким визнав неконституційним скасування або обмеження пільг чорнобильцям.