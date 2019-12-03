Рада отказалась назначать члена Высшего совета правосудия

Верховная рада Украины отказалась назначать Елену Сукманову членом Высшего совета правосудия (ВРП), передает корреспондент РБК-Украина.

Так, профильный комитет отметил, что кандидатура Сукмановой была предложена еще фракцией Рады 8 созыва "Народный фронт". А потому комитет рекомендовал не назначать Сукманову и объявить новый конкурс на должность члена ВРП.

Так, за назначение Елены Сукмановой проголосовали лишь 35 парламентариев.

"Прошу Аппарат ВР обнародовать на официальном веб-сайте Украины о новом приеме предложений депутатских фракций по кандидатам на должности членов Высшего совета правосудия", - дал поручение глава Ради Дмитрий Разумков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП) и персональный состав комиссии.

Как сообщает РБК-Украина, 24 сентября Андрей Овсиенко был избран новым главой Высшего совета правосудия. За кандидатуру Овсиенко проголосовало 12 членов ВСП, что составляет более половины от конституционного состава Высшего совета правосудия.

Добавим, что 30 сентября Владимир Зеленский по президентской квоте назначил одного из двух членов ВСП. Членом Высшего совета правосудия стала судья Оксана Блаживская.