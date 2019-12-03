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Рада відмовилася призначати члена Вищої ради правосуддя

Новини » Політика     03.12.2019 - 19:28
Рада відмовилася призначати члена Вищої ради правосуддя
Фото: Верховна Рада (РБК-Україна)

За призначення Олени Сукманової проголосували лише 35 парламентарів

Верховна рада України відмовилася призначати Олену Сукманову членом Вищої ради правосуддя (ВРП), передає кореспондент РБК-Україна.

Так, профільний комітет зазначив, що кандидатура Сукманової була запропонована ще фракцією Ради 8 скликання "Народний фронт". А тому комітет рекомендував не призначити Сукманову та оголосити новий конкурс на посаду члена ВРП.
Так, за призначення Олени Сукманової проголосували лише 35 парламентарів.

"Прошу Апарат ВР оприлюднити на офіційному веб-сайті України про новий прийом пропозицій депутатських фракцій щодо кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя", - дав доручення глава Ради Дмитро Разумков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський затвердив положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя (ВСП) і персональний склад комісії.

Як повідомляє РБК-Україна, 24 вересня Андрій Овсієнко був обраний новим главою Вищої ради правосуддя. За кандидатуру Овсієнко проголосувало 12 членів ВСП, що становить більше половини від конституційного складу Вищої ради правосуддя.

Додамо, що 30 вересня Володимир Зеленський за президентською квотою призначив одного з двох членів ВСП. Членом Вищої ради правосуддя стала суддя Оксана Блажівська.

Зеленський затвердив склад комісії з відбору кандидатів у ВСП Обраний новий голова Вищої ради правосуддя
Новини України Вища рада правосуддя
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