Рада освободила от налогообложения ввозной пошлиной необходимую для ООС продукцию

Изменения вносятся в Таможенный кодекс Украины

Народные депутаты поддержали за основу и в целом законопроект №8350 "О внесении изменения в пункт 4-1 раздела ХХІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины (относительно отношений, связанных с осуществлением мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях), передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 229 нардепов.

"Изменения, которые предлагается внести в Таможенный кодекс Украины, направлены на уменьшение расходов на приобретение ряда специальных средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, которые будут использоваться во время реализации мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - сказано в пояснительной записке.

Так, данным законопроектом предусмотрено, что в период ООС освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной:

специальные средства индивидуальной защиты (каски, изготовленные в соответствии с военных стандартов или технических условий, или их эквиваленты и специально предназначенные для них компоненты (то есть подшлемы, амортизаторы), изготовленные в соответствии с военных стандартов или военных условий для нужд правоохранительных органов, Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, образованных согласно законам Украины, других субъектов, которые осуществляютборьбу с терроризмом и/или участвуют в ООС);

нитки и ткани (материалы) для изготовления бронежилетов и шлемов;

лекарственные средства и медицинские изделия, которые предназначены для использования заведениями здравоохранения и участниками антитеррористической операции, лицами, участвующими в ООС, для оказания медпомощи физическим лицам, которые в период проведения АТО и/или осуществления ООС, и/или введения военного положения согласно законодательству получили ранения, контузии или иные повреждения здоровья. При этом к таким товарам из мер нетарифного регулирования внешней экономической деятельности, установленных этим Кодексом и законами Украины, применяется упрощенный порядок предоставления разовых разрешений на ввоз лекарственных средств и медицинских изделий, который утверждается Кабмином. Объемы ввоза указанных товаров определяются правительством;

лекарственные средства и медизделия без их государственной регистрации и разрешительных документов о возможности их ввоза, которые предназначены для использования заведениями здравоохранения и участниками АТО, лицами, участвующими в ООС, для оказания медпомощи физическим лицам, которые в период проведения АТО и/или ООС и/или введения военного положения согласно законодательству получили ранения, контузии или иные повреждения здоровья, по перечню и в объемах, установленных Кабмином.

Напомним, ранее сегодня Рада освободила от НДС ввоз необходимой для ООС продукции.