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Рада освободила от НДС ввоз необходимой для ООС продукции

НовостиПолитика    19.06.2018 - 17:32
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Среди такой продукции - спецсредства индивидуальной защиты и ткани для изготовления бронежилетов

Парламент поддержал за основу и в целом законопроект №8349 "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (относительно отношений, связанных с осуществлением мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях)", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 229 нардепов.

Изменения, которые будут внесены в Налоговый кодекс Украины, направлены на:

  • сохранение существующих льгот по уплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения работников правоохранительных органов, военнослужащих и других лиц, которые будут принимать участие уже не в АТО, а в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;
  • удешевление стоимости продукции, необходимой для осуществления мероприятий по обеспечению ООС, и недопущение увеличения расходов госбюджета или уменьшения объема закупок необходимой продукции для целей обороны в период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в случае их осуществления одновременно с антитеррористической операцией.

Законопроектом предусмотрено распространение льгот по уплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения работников правоохранительных органов, военнослужащих и других лиц на период осуществления ООС.

Документом освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории Украины на период ООС:

  • специальных средств индивидуальной защиты (каски, изготовленные в соответствии с военными стандартами или техническими условиями, или их эквиваленты и специально предназначенные для них компоненты (то есть подшлемы, амортизаторы); бронежилеты, изготовленные в соответствии с военными стандартами или военными условиями для нужд правоохранительных органов, ВСУ и других военных формирований, других субъектов, которые осуществляют борьбу с терроризмом в соответствии с законом и/или участвуют в ООС;
  • ниток и тканей (материалов) для изготовления бронежилетов и шлемов;
  • лекарственных средств и медицинских изделий, которые предназначены для использования заведениями здравоохранения и участниками АТО, лицами, участвующими в ООС для предоставления медицинской помощи физическим лицам, которые в период проведения АТО и/или ООС и/или введение военного положения согласно законодательству получили ранения, контузии или иные повреждения здоровья. При этом к таким товарам из мер нетарифного регулирования внешней экономической деятельности, установленных этим Кодексом и законами Украины, применяется упрощенный порядок предоставления разовых разрешений на ввоз лекарственных средств и медицинских изделий, который утверждается Кабинетом министров Украины. Объемы ввоза указанных товаров определяются правительством;
  • продукции оборонного назначения, определенной такой согласно пункту 9 статьи 1 закона "О государственном оборонном заказе".

Напомним, ранее сегодня Рада внесла изменения в ряд законов для соцзащиты военных в связи с завершением АТО.

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Теги публикации: НДС, Верховная Рада, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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