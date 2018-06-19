Рада звільнила від оподаткування ввізним митом необхідну для ООС продукцію

Зміни вносяться до Митного кодексу України

Народні депутати підтримали за основу та в цілому законопроект №8350 "Про внесення зміни до пункту 4-1 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України (щодо відносин, пов'язаних із здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях), передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 229 нардепів.

"Зміни, що пропонується внести до Митного кодексу України, спрямовані на зменшення витрат на придбання ряду спеціальних засобів індивідуального захисту, лікарських засобів та медичних виробів, які використовуватимуться під час реалізації заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях", - сказано у пояснювальній записці.

Так, даним законопроектом передбачено, що у період ООС звільняються від оподаткування ввізним митом:

спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), виготовлені відповідно до військових стандартів або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом та/або беруть участь в ООС);

нитки та тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів та шоломів;

лікарські засоби та медичні вироби, що призначені для використання закладами охорони здоров’я, учасниками антитерористичної операції, особами, що беруть участь в ООС, для надання меддопомоги фізичним особам, які у період проведення АТО та/або здійснення ООС, та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я. При цьому до таких товарів із заходів нетарифного регулювання зовнішньої економічної діяльності, встановлених цим Кодексом та законами України, застосовується спрощений порядок надання разових дозволів на ввезення лікарських засобів та медичних виробів, який затверджується Кабміном. Обсяги ввезення зазначених товарів визначаються урядом;

лікарські засоби та медвироби без їх державної реєстрації та дозвільних документів щодо можливості їх ввезення, що призначені для використання закладами охорони здоров’я, учасниками АТО, особами, що беруть участь в ООС, для надання меддопомоги фізичним особам, які у період проведення АТО та/або ООС, та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, за переліком та в обсягах, встановлених Кабміном.

Нагадаємо, раніше сбогодні Рада звільнила від ПДВ ввезення необхідної для ООС продукції.