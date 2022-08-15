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Рада освободила от налогообложения помощь семьям раненых и погибших на фронте, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Верховная рада приняла в целом инициированный Петром Порошенко проект закона 7506-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения благотворительной помощи, выплаченной в пользу членов семей раненых и погибших участников боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Закон поддержали 292 народных депутата.

Соответствующая норма действовала в Налоговом кодексе с 2014 года о благотворительной помощи, которая предоставляется в пользу участников АТО и ООС или в пользу членов семей таких участников, однако она была отменена в 2022 году.

"Когда мы оказываем благотворительную помощь семье погибших - нельзя ее облагать НДФЛ и другими налогами. У нас есть кого облагать налогами. Когда мы оказываем помощь раненым - нельзя ли ее облагать НДФЛ и другими налогами", - прокомментировал Петр Порошенко.

По его словам, в марте, когда принимали изменения в законодательство, отменили норму, которая действовала еще со времен АТО, - когда благотворительная помощь, которая поступает семьям погибших, не облагается налогом.

"Законопроект 7506-1 исправляет эту ошибку не только для семей погибших, но и для раненых военных. В том числе речь идет и о средствах, которые раненые военные тратят на реабилитацию, лечение и медикаменты", - резюмировал политик.

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