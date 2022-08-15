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Рада звільнила від оподаткування допомогу родинам поранених і загиблих на фронті, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада ухвалила в цілому ініційований Петром Порошенком проект закону 7506-1 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої на користь членів сімей поранених та загиблих учасників бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Закон підтримали 292 народні депутати.

Відповідна норма діяла в Податковому кодексі з 2014 року щодо благодійної допомоги, яка надається на користь учасників АТО та ООС або на користь членів сімей таких учасників, однак вона була скасована у 2022 році.

"Коли ми надаємо благодійну допомогу родині загиблих - не можна її обкладати ПДФО та іншими податками. У нас є кого обкладати податками. Коли ми надаємо допомогу пораненим - не можна її обкладати ПДФО та іншими податками", - прокоментував Петро Порошенко.

За його словами, у березні, коли приймали зміни до законодавства, скасували норму, яка діяла ще з часів АТО, - коли благодійна допомога, яка надходить родинам загиблих, не оподатковується.

"Законопроект 7506-1 виправляє цю помилку не лише для родин загиблих, а й для поранених військових. В тому числі йдеться і про кошти, які поранені військові витрачають на реабілітацію, лікування та медикаменти", - резюмував політик.

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