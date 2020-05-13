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Рада звільнила чорнобильців від сплати адмінзбору при держреєстрації

Новини » Політика     13.05.2020 - 20:27
Рада звільнила чорнобильців від сплати адмінзбору при держреєстрації
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За документ проголосували 277 парламентарів

Верховна рада України підтримала за основу законопроект №2030 "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" про надання права безкоштовної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 277 парламентарів.

Так, проектом з метою забезпечення доступності державної реєстрації для громадських об'єднань осіб з інвалідністю та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та їх символіки, а також держреєстрації змін до відомостей про прізвища, імена, по-батькові та місцезнаходження фізичної особи - підприємця, які є особами з інвалідністю, пропонується звільнити від сплати адміністративного збору за здійснення реєстраційних дій

Документом також передбачається виключити положення про право державних реєстраторів на винагороду за рахунок коштів, отриманих за справляння адміністративного збору за державну реєстрацію в розмірі не менше 10 відсотків адміністративного збору.

Нагадаємо, раніше Рада відправила на доопрацювання закон про посилення соцгарантій дітям-сиротам. Таке рішення підтримали 246 депутатів парламенту.

Теги Новини України ЧорнобильВерховна Рада
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