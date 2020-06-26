Украина в ТКГ подняла вопрос возвращения оккупированных территорий под контроль Украины

Фото: Денис Казанский (facebook.com/samovydets)

Россия наотрез отказывается выполнять условие относительно возвращения украинских территорий

Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подняла вопрос возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Согласно минским соглашениям они должны находится под контролем Украины.

Об этом сообщил представитель Донецка в ТКГ журналист Денис Казанский в эфире "Украина 24".

По его словам, Российская Федерация наотрез отказывается выполнять условие относительно возвращения украинских территорий.

"Если мы говорим об особом статусе ОРДЛО, то нам нужно понимать, что это за отдельные районы, где они начинаются и заканчиваются. Единственная граница, которая есть сейчас - это линия разграничения, которая зафиксирована в меморандуме от сентября 2014 года", - заявил он.

По его словам, оккупанты захватили еще 1700 кв. км территории, которая по минским соглашениям должна быть украинской.

"Россия отказывается выполнить эти условия, причем она постоянно обвиняет Украину в невыполнении. Вероятность выборов осенью там очень маленькая. Противоположная сторона не идет ни на какие компромиссы", - добавил журналист.

Напомним, 26 июня состоялись очередные переговоры ТКГ по урегулированию на Донбассе, во время которой стороны обсудили ряд важных гуманитарных и политических вопросов.

Кроме того, Украина в ТКГ обсудила возможность проведения выборов на Донбассе осенью этого года.

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Автор: РБК-Украина