Рада определилась с представителями в комиссии по отбору главы АРМА

Верховная рада Украины определилась со своими представителями в комиссии по отбору главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Соответствующее постановление одобрили нардепы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.
Согласно постановление, от Рады в комиссию войдут:
Напомним, в августе Кабинет министров назначил Дмитрия Жоравовича временным главой АРМА.
Предыдущего руководителя АРМА Виталия Сигидина отстранили и отправили под домашний арест по подозрении в присвоении более 400 тысяч долларов.