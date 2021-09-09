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Рада определилась с представителями в комиссии по отбору главы АРМА

Автор: Александр Мороз

Верховная рада Украины определилась со своими представителями в комиссии по отбору главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Соответствующее постановление одобрили нардепы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

Согласно постановление, от Рады в комиссию войдут:

  • Юрий Кискин - адвокат, советник генерального директора ГК "Укроборонпром";
  • Михаил Иваненко - управляющий партнер адвокатского объединения "Конвента Лигал";
  • Сергей Вернидубов - глава адвокатского объединения "Вернидубов и партнеры".

Напомним, в августе Кабинет министров назначил Дмитрия Жоравовича временным главой АРМА.

Предыдущего руководителя АРМА Виталия Сигидина отстранили и отправили под домашний арест по подозрении в присвоении более 400 тысяч долларов.

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АРМАВерховная рада