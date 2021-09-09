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Рада визначилася з представниками в комісії з відбору голови АРМА

Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України визначилася зі своїми представниками в комісії з відбору голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Відповідну постанову схвалили нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

Згідно з постановою, від Ради до комісії увійдуть:

  • Юрій Кіскін - адвокат, радник генерального директора ДК "Укроборонпром";
  • Михайло Іваненко - керуючий партнер адвокатського об'єднання "Конвента Лігал";
  • Сергій Вернидубов - голова адвокатського об'єднання "Вернидубов і партнери".

Нагадаємо, в серпні Кабінет міністрів призначив Дмитра Жоравовича тимчасовим главою АРМА.

Попереднього керівника АРМА Віталія Сигідіна відсторонили і відправили під домашній арешт за підозрою у привласненні понад 400 тисяч доларів.

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