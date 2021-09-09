Рада визначилася з представниками в комісії з відбору голови АРМА

Верховна рада України визначилася зі своїми представниками в комісії з відбору голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Відповідну постанову схвалили нардепи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.
Згідно з постановою, від Ради до комісії увійдуть:
Нагадаємо, в серпні Кабінет міністрів призначив Дмитра Жоравовича тимчасовим главою АРМА.
Попереднього керівника АРМА Віталія Сигідіна відсторонили і відправили під домашній арешт за підозрою у привласненні понад 400 тисяч доларів.