Рада хочет определить уважительные причины отсутствия нардепов на заседаниях

Верховная рада намерена определить уважительные причины отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов ВР. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №3642 за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовал 321 нардеп.

Этот закон уточняет перечень уважительных причин отсутствия парламентария:

выполнения им в это время поручений парламента, председателя ВР в соответствии с законом, комитета (по решению комитета, в состав которого входит нардеп);

командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций;

временная нетрудоспособность;

получение услуг в сфере здравоохранения (согласно медицинскому заключению);

отпуск в связи с беременностью и родами, отпуск в связи с рождением ребенка, отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, отпуск в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда согласно законодательству работнику предоставляется отпуск;

документально подтвержденные транспортные препятствия.

Уважительными причинами отсутствия являются и другие, связанные с реализацией прав и выполнением обязанностей, определенных Гражданским процессуальным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, Кодексом административного судопроизводства, Уголовным процессуальным кодексом, законом "О Конституционном суде", о которых депутат заблаговременно, но не позднее дня проведения следующего пленарного заседания, должен сообщить спикеру Рады.

При этом нардеп должен уведомить главу парламента соответствующим заявлением, добавив копию документа в подтверждение невозможности присутствовать на пленарном заседании.

Напомним, в конце октября закон о лишении нардепов выплат из-за прогулов вступил в силу.

Как писало РБК-Украина, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее пояснил, что за пропуски заседаний ВР без уважительной причины депутатов будут лишать средств на депутатские полномочия, а зарплату оставят.