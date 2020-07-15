Рада хочет определить уважительные причины отсутствия нардепов на заседаниях

Нардепы одобрили соответствующий проект закона №3642 за основу
Верховная рада намерена определить уважительные причины отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов ВР. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №3642 за основу.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За документ проголосовал 321 нардеп.
Этот закон уточняет перечень уважительных причин отсутствия парламентария:
Уважительными причинами отсутствия являются и другие, связанные с реализацией прав и выполнением обязанностей, определенных Гражданским процессуальным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, Кодексом административного судопроизводства, Уголовным процессуальным кодексом, законом "О Конституционном суде", о которых депутат заблаговременно, но не позднее дня проведения следующего пленарного заседания, должен сообщить спикеру Рады.
При этом нардеп должен уведомить главу парламента соответствующим заявлением, добавив копию документа в подтверждение невозможности присутствовать на пленарном заседании.
Напомним, в конце октября закон о лишении нардепов выплат из-за прогулов вступил в силу.
Как писало РБК-Украина, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее пояснил, что за пропуски заседаний ВР без уважительной причины депутатов будут лишать средств на депутатские полномочия, а зарплату оставят.