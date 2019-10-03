Рада визначила умови приватизації державних кіностудій

Фото: будівля ВР (РБК-Україна)

Документ підтримали 253 парламентарів

Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №0896 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності законом "Про державну підтримку кінематографії в Україні", яким передбачається створення кінокомісій. За документ проголосували 253 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Суть закону

Так, кінокомісії можуть утворюватися у встановленому законом порядку з метою надання консультаційної, організаційної та іншої не забороненої законом допомоги українським та/або іноземним суб’єктам кінематографії, популяризації України та її регіонів як привабливих локацій для кінозйомок, залучення українських та іноземних інвесторів для фінансування виробництва, прокату і показу фільмів та ефективного використання потенціалу української сервісної індустрії в галузі кінематографії.

Утворення кінокомісії не є обов’язковим. Сільська, селищна, міська рада відповідно до закону своїм рішенням може залучати до виконання функцій кінокомісії громадські об’єднання, метою діяльності яких є, зокрема, підтримка суб’єктів кінематографії.

У документі визначені функції кінокомісії. Фінансування діяльності кінокомісії здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Приватизація державних кіностудій

Також у законі дається визначення державним кіностудіям.

"Державною кіностудією є господарська організація, єдиним учасником (акціонером) якої є держава. Основною метою діяльності державних кіностудій є здійснення підприємницької діяльності у галузі кінематографії", - сказано у тексті закону.

Органи місцевої влади у межах, встановлених відповідними місцевими бюджетами, можуть передбачати порядок часткового покриття витрат суб’єктів кінематографії на виробництво фільмів, що здійснюється за участю та/або за замовленням державних кіностудій, розташованих у межах території відповідної територіальної громади.

Обов’язковими умовами приватизації державної кіностудії, а також акцій (пакетів акцій та/або інших корпоративних прав), що належать державі в будь-якій іншій кіностудії, є:

забезпечення відкритості та прозорості приватизації такої кіностудії відповідно до законодавства України;

збереження основної мети діяльності кіностудії, права власності та/або права користування земельними ділянками, які на дату приватизації знаходяться у власності та/або у користуванні такої кіностудії, та збереження їх цільового призначення протягом 20 років з дати завершення приватизації;

наявність у потенційних покупців програми заходів щодо збереження, вдосконалення, технічного переоснащення, модернізації та/або реконструкції належних кіностудії на праві власності об’єктів нерухомого майна (будівель та споруд) та/або реновації майнового комплексу кіностудії, які на дату приватизації є матеріально-технічною базою для здійснення підприємницької діяльності у галузі кінематографії.

Державна кіностудія не може змінити статус суб’єкта кінематографії у результаті приватизації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня комітет Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді ухвалити законопроект №0896 про державну підтримку кінематографії.

Крім того, 12 вересня Рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №1058 "Про внесення змін до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні". За закон проголосували 285 парламентарів.