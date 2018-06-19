Рада определила порядок согласования строительства в границах памятников ЮНЕСКО

За документ со второго раза проголосовали 232 нардепа

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1553 "О внесении изменений в закон Украины "Об охране культурного наследия" (о сохранении памятников культурного наследия, внесенных в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ со второго раза проголосовали 232 нардепа (сначала 212).

В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство не регулирует порядок защиты объектов, внесенных в Список всемирного наследия согласно Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

"Такая ситуация с состоянием правового регулирования позволяет осуществлять застройки и другие работы, приводящие к потере историко-культурного облика памятника. Все это также служит основанием... перманентной угрозы исключения объектов из Списка всемирного наследия", - отмечают авторы проекта закона.

Так, документом предусматривается определить понятие памятников всемирного наследия, их буферных зон, порядок установления режима их использования, определить компетенцию органов управления такими памятниками и их наблюдательных советов, установлением других особенностей управления и сохранения таких памятников.

В частности, проект предусматривает создание для каждой достопримечательности, внесенной в Список всемирного наследия, индивидуального органа управления и определяется его компетенция как органа охраны культурного наследия. Одной из основных задач такого органа является разработка плана управления памятником и реализацию мероприятий, предусмотренных им. Орган управления также наделяется полномочиями по согласованию работ на памятнике всемирного наследия, его территории и буферной зоне. Для осуществления надзора за деятельностью органа управления и состоянием сохранности памятника планируется создание наблюдательных советов, в состав которых предлагается включить, в частности, ведущих ученых и специалистов в сфере сохранения культурного наследия.

Подчеркнем, что одним из основных положений документа является положение о порядке согласования осуществления строительства. Предлагается установить, что о намерениях начать новое строительство в пределах памятников всемирного наследия орган управления соответствующей памяткой сообщает Комитет всемирного наследия. А рекомендации Комитета учитываются при принятии решений о возможности проведения таких работ.

Кроме того, размещение рекламы на объектах всемирного наследия запрещается. Размещение же рекламы в буферных зонах объектов всемирного наследия осуществляется на основании разрешения центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в сфере охраны культурного наследия.

Напомним, нардепы поддержали данный законопроект в первом чтении в марте 2016 года.