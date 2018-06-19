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Рада визначила порядок узгодження будівництва в межах пам'яток ЮНЕСКО

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 10:56
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

За документ з другого разу проголосували 232 нардепа

Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №1553 "Про внесення змін до закону України "Про охорону культурної спадщини" (щодо збереження пам'яток культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ з другого разу проголосували 232 нардепа (спочатку 212).

У пояснювальній записці зазначається, що чинне законодавство не регулює порядок захисту об'єктів, внесених до Списку всесвітньої спадщини згідно з Конвенцією про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

"Така ситуація зі станом правового регулювання дозволяє здійснювати забудови та інші роботи, що призводять до втрати історико-культурного вигляду пам'ятника. Все це також служить підставою ... перманентної загрози виключення об'єктів зі Списку всесвітньої спадщини", - відзначають автори проекту закону.

Так, документом передбачається визначити поняття пам'яток всесвітньої спадщини, їх буферних зон, порядок встановлення режиму їх використання, визначити компетенцію органів управління такими пам'ятками і їх наглядових рад, встановленням інших особливостей управління і збереження таких пам'яток.

Зокрема, проект передбачає створення для кожної пам'ятки, внесеної до Списку всесвітньої спадщини, індивідуального органу управління і визначається його компетенція як органу охорони культурної спадщини. Однією з основних завдань такого органу є розробка плану управління пам'яткою і реалізацію заходів, передбачених їм. Орган управління також наділяється повноваженнями за погодженням робіт на пам'ятці всесвітньої спадщини, його території і буферній зоні. Для здійснення нагляду за діяльністю органу управління і станом збереження пам'ятки планується створення наглядових рад, до складу яких пропонується включити, зокрема, провідних вчених і фахівців у сфері збереження культурної спадщини.

Підкреслимо, що одним з основних положень документа є положення про порядок погодження здійснення будівництва. Пропонується встановити, що про наміри почати нове будівництво в межах пам'яток всесвітньої спадщини орган управління відповідної пам'яткою повідомляє Комітет всесвітньої спадщини. А рекомендації Комітету враховуються при прийнятті рішень про можливість проведення таких робіт.

Крім того, розміщення реклами на об'єктах всесвітньої спадщини забороняється. Розміщення ж реклами в буферних зонах об'єктів всесвітньої спадщини здійснюється на підставі дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

Нагадаємо, нардепи підтримали даний законопроект у першому читанні в березні 2016 року.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: ЮНЕСКО, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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