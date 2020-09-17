Рада окончательно одобрила закон о независимости бюджетов ОТО: что изменится

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №3614, которым предусматривается невмешательство районов в бюджеты общин. За закон проголосовали 287 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно документу, все 1470 территориальных общин перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом с января 2021 года. А это значит, что сельские, поселковые, городские бюджеты не будут зависеть от района, как это было ранее.

В законе прописано, что территориальные общины будут независимыми: органы власти районного уровня не будут иметь на них ни административного, ни финансового воздействия.

При этом доходы и расходы между бюджетами районов и территориальных общин разграничат. Районные бюджеты не будут получать базовую дотацию и не будут на прямых межбюджетных отношениях с госбюджетом.

С принятием законопроекта за бюджетами общин закрепится 60% НДФЛ.

Напомним, данный закон за основу Рада одобрила в середине июля, за него проголосовали 320 нардепов.

Как писало РБК-Украина, 17 июля Верховная рада одобрила за основу и в целом постановление Кабинета министров, которым ликвидируются старые и создаются новые районы.