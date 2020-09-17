Рада остаточно схвалила закон про незалежність бюджетів ОТО: що зміниться

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №3614, яким передбачається невтручання районів до бюджетів громад. За закон проголосували 287 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Згідно з документом, всі 1470 територіальних громад перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом з січня 2021 року. А це означає, що сільські, селищні, міські бюджети не будуть залежати від району, як це було раніше.

У законі прописано, що територіальні громади будуть незалежними: органи влади районного рівня не матимуть на них ні адміністративного, ні фінансового впливу.

При цьому доходи і витрати між бюджетами районів і територіальних громад розмежують. Районні бюджети не будуть отримувати базову дотацію і не будуть на прямих міжбюджетних відносинах з держбюджетом.

Із прийняттям законопроекту за бюджетами громад закріпиться 60% ПДФО.

Нагадаємо, даний закон за основу Рада схвалила в середині липня, за нього проголосували 320 нардепів.

Як писало РБК-Україна, 17 липня Верховна рада схвалила за основу і в цілому постанову Кабінету міністрів, якою ліквідуються старі та створюються нові райони.