Во вторник, 3 мая, Верховная рада официально попросила Конгресс США объявить Россию страной-террористом. За документ проголосовали 344 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.

"Верховная рада поддержала обращение в Палату представителей и Сенат Конгресса США о признании РФ государством-спонсором терроризма", - написал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию необходимо признать спонсором терроризма, а ее армию – террористической организацией.

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