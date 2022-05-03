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Рада офіційно попросила Конгрес США оголосити Росію країною-терористом

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Київ, Вівторок 03 травня 2022 14:05
Рада офіційно попросила Конгрес США оголосити Росію країною-терористом Фото: Рада офіційно попросила Конгрес США оголосити Росію країною-терористом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 3 травня, Верховна рада офіційно попросила Конгрес США оголосити Росію країною-терористом. За документ проголосували 344 народних депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка в Telegram.

"Верховна рада підтримала звернення до Палати Представників і Сенату Конгресу США про визнання РФ державою-спонсором тероризму", - написав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію необхідно визнати спонсором тероризму, а її армію-терористичною організацією.

Війна Росії проти України триває шістдесят дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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