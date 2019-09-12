Рада одобрила законопроект Зеленского по судебной реформе за основу

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 238 депутатов ВР.

Так, проектом предлагается упорядочить деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия, в частности ввести новый порядок формирования ВККС, согласно которому назначение на должности двенадцати членов комиссии будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса. ВСП будет образовывать конкурсную комиссию, в состав которой будут входить: три человека, избранные Советом судей Украины из числа его членов; три человека из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины, в состав Общественного совета международных экспертов, созданного в соответствии с законом "О Высшем антикоррупционном суде".

Также законопроектом предусматривается создание ВСП комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая обеспечит соблюдение членами Высшего совета правосудия и ВККС Украины высоких критериев добропорядочности и профессиональной этики.

Планируется определить, что судейское вознаграждение устанавливается по единым правилам для всех судей независимо от условий прохождения ими квалификационного оценивания, поскольку все судьи судебной системы имеют единый правовой статус и равны перед законом.

"Законодательно закрепленное пунктами 22 и 23 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона "О судоустройстве и статусе судей" неравное положение судей, которые выполняют одинаковую работу, в части размера получаемого ими судейского вознаграждения недопустимо, поскольку судья считается компетентным, добродетельным и соответствующим занимаемой должности, пока иное не будет установлено в определенном законом порядке", - указано в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается расширить категории должностей, по которым осуществляются меры по очищению власти (люстрации).

Напомним, Верховная рада планирует внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде: парламент принял за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1025. За его принятие проголосовали 345 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, во втором чтении документ Рада может принять уже 17 сентября.