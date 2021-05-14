Избрание на должности членов ВСП могут изменить: комитет Рады поддержал закон Зеленского

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правовой политики.

Этот закон глава государства определил как неотложный.

В документе прописан порядок образования и деятельности Этического совета. В его состав будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенные международными организациями, с которыми Украина в течение как минимум последних трех лет сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции и/или в сфере судебной реформы соответствии с международными договорами.

Закон определяет полномочия и порядок деятельности Этического совета по установлению соответствия кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели.

Также определяется и порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП в качестве самостоятельного структурного подразделения. Дисциплинарных инспекторов будут назначать по результатам конкурса. Закон устанавливает их правовой статус и объем полномочий.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять за основу законопроект №5068", - сказано в сообщении.