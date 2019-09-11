Рада одобрила закон Зеленского о гражданской конфискации активов за основу

Верховная рада Украины планирует внедрить механизм гражданской конфискации коррупционных активов: ВР приняла законопроект президента Владимира Зеленского №1031 за основу в первом чтении, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 316 парламентариев.

Закон предусматривает внедрение механизма гражданской конфискации коррупционных активов, а также возвращение уголовной ответственности на незаконное обогащение. При этом профильный комитет рекомендовал принять закон с поправками о сроках исковой давности и ретроактивности.

Документ, в частности, предлагает дополнить Уголовный кодекс положениями, которые устанавливают уголовную ответственность за приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает на 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан его законные доходы.

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту одобрить внедрение механизма гражданской конфискации коррупционных активов.

Как писало РБК-Украина ранее, закон Зеленского о незаконном обогащении был зарегистрирован в Раде еще в начале июня.

Позже в партии "Слуга народа" подтвердили, что предлагается введение гражданской конфискации незаконных активов. Новый механизм конфискации будет проводиться по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора.