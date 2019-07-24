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"Слуга народа" предлагает ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов

Новости » Политика    24.07.2019 - 19:09
"Слуга народа" предлагает ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов
Фото: Анастасия Красносельская (uacrisis.org)

У Зеленского подтвердили инициативу о "гражданской конфискации" незаконных активов

Кандидат в нардепы от политической партии "Слуга народа", член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская  предлагает ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ". 

По ее словам, первоочередные антикоррупционные инициативы, которые должна принять Верховная рада 9-го созыва - введение инструмента гражданской конфискации незаконных активов чиновников.

"Среди первоочередных инициатив... это необходимость сфокусировать антикоррупционный суд на дела топ-коррупции. Например, бывшего главы Государственной фискальной службы и т.д. Поэтому среди первого - антикоррупционный суд должен быть сфокусирован на делах топ-коррупции", - заявила Красносельская.

Также по ее словам, среди антикоррупционных инициатив "Слуги народа" - возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и перезагрузка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Мы все видим, что ввело НАПК, свою так называемую автоматическую проверку деклараций, которая в действительности автоматической не является. Соответственно, наш план ... перезагружать НАПК - один из первых шагов, выбирать нового одного ответственного руководителя по процедуре, схожей с подбором судей Антикоррупционного суда", - заявила она. 

Кроме того, Красносельская подчеркнула, что эти шаги должны внедряться параллельно с Антикоррупционной стратегией на 2019-2023 годы.

"Могу проинформировать, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, который собирался на прошлой неделе, уже определил антикоррупционную стратегию одним из приоритетов работы до конца этого года", - проинформировала Красносельская.

Напомним, в начале июля президент Украины Владимир Зеленский внес с Верховную раду законопроект о незаконном обогащении. В Офисе президента подчеркнули, что этот документ вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц, которая будет проводиться по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. Законопроект ссылается на Директиву ЕС 2014/42 / EU, которая допускает гражданскую конфискацию. Директива применяется также в США, Австралии, Канаде, Швейцарии и ряде других стран. 

Кроме того, законопроект предлагает вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение, которую отменил Конституционный суд Украины в феврале 2019 года.

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