Рада одобрила закон Зеленского о ГБР за основу

Верховная рада Украины одобрила за основу в первом чтении законопроект №2116 президента Владимира Зеленского об изменениях в закон "О Государственном бюро расследований (ГБР)", передает корреспондент РБК-Украина.

За проект закона проголосовали 263 нардепа.

Законопроект Зеленского предлагает определить правовой статус Государственного бюро расследований - ГБР становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции.

При этом по действующей редакции закона о ГБР, бюро является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции.

Проектом предлагается изменить подход к определению предельной численности центрального аппарата и территориальных управлений ГБР. Предусматривается, что предельную численность центрального аппарата и территориальных управлений бюро будет определять Кабинет министров Украины по представлению директора ГБР (сегодня предельная численность центрального аппарата и территориальных управлений Государственного бюро расследований определена непосредственно законом "О ГБР" и составляет 1500 человек).

Кроме того, уточняются порядок назначения директора ГБР и его полномочия; нормируются основания привлечения работников бюро к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять законопроект №2116 об изменениях в закон о ГБР в первом чтении за основу.

Как писало РБК-Украина, 20 сентября депутаты ВР включили данный проект закона в повестку дня. Отметим, профильный комитет ранее рекомендовал включить проект закона в повестку дня второй сессии парламента. За включение проголосовали 250 нардепов.

Отметим также, в Конституционный суд Украины (КСУ) поступило обращение Верховной рады о предоставлении заключения по закону Зеленского о его праве назначать глав ГБР и Национального антикоррупционного бюро Украины.