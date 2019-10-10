Раде рекомендуют принять закон Зеленского о ГБР

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять законопроект №2116 президента Владимира Зеленского об изменениях в закон "О Государственном бюро расследований (ГБР)". Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

При этом альтернативный проект закона члены комитета рекомендовали отклонить.

"Народные депутаты рассмотрели проект закона "О внесении изменений в закон "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований" (№2116) и рекомендовали Верховной раде принять его в первом чтении. В то же время, комитет рекомендовал отклонить альтернативный законопроект (№2116-1)", - сказано в сообщении.

Отметим, что законопроект Зеленского предлагает определить правовой статус Государственного бюро расследований - ГБР становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции.

Как писало РБК-Украина, 20 сентября депутаты ВР включили данный проект закона в повестку дня. Отметим, профильный комитет ранее рекомендовал включить проект закона в повестку дня второй сессии парламента. За включение проголосовали 250 нардепов.

Напомним также, в Конституционный суд Украины (КСУ) поступило обращение Верховной рады о предоставлении заключения по закону Зеленского о его праве назначать глав Национального антикоррупционного бюро Украины и ГБР.