Рада схвалила закон про створення прилеглої зони

Фото: парламент (РБК-Україна, Анастасія Світлевська)

Закон дозволить запобігти вчиненню нелегальних суднозаходів у закриті порти тимчасово окупованих територій України

Парламент ухвалив у другому читанні законопроект №8361 про прилеглу зону України. За законопроект після кількох невдалих спроб проголосували 244 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Суть закону

Законом встановлюється прилегла зона України, визначається її правовий статус і режим, надається Україні можливість здійснювати митний, фіскальний, імміграційний та санітарний контроль у прилеглій зоні, а також мати права і здійснювати обов'язки по затонулих у прилеглій зоні археологічних та історичних об'єктів.

Очікується, що прийняття закону дозволити запобігати вчиненню контрабандних операцій і нелегальних суднозаходів у закриті порти тимчасово окупованих територій України.

Відповідно до закону, прилегла зона України - це зона відкритого моря, яка прилягає до територіального моря України і зовнішня межа якого перебуває на відстані не більше 24 морських миль, відлічених від вихідних ліній, від яких відміряється ширина територіального моря України.

Визначається, що уповноважений орган, який забезпечує недоторканність державного кордону та охорону суверенних прав України в її прилеглій та виключній (морській) економічній зонах може здійснювати такі заходи: зупинення суден; огляд суден; затримання чи арешт суден та/або членів їх екіпажу, за виключенням військових кораблів та інших державних суден, які використовуються з некомерційною метою.

Повноваження уповноваженого органу України у прилеглій зоні

Передбачається, що військовослужбовці, працівники уповноваженого органу застосовують та використовують фізичну силу, спеціальні засоби, зброю та бойову техніку, у випадках та порядку визначених законом.

Вказано, що у разі арешту або затримання судна уповноважені органи державної влади негайно повідомляють державу прапора про вжиті заходи і застосовані санкції.

Передбачається, що відключення автоматичної ідентифікаційної системи судном за виключенням військових кораблів та інших державних суден, які використовуються з некомерційною метою є підставою для зупинення та огляду судна, або переслідування його по гарячим слідам у порядку, визначеному статтею 3 цього закону.

Нагадаємо, 8 листопада парламент підтримав за основу в першому читанні законопроект №8361 про прилеглу зону України. За основу його підтримали 238 парламентарів.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет Верховної ради з питань національної безпеки і оборони раніше відзначав, що законопроектом не пропонується збільшити територіальні води України.

Додамо також, в Азовському морі до кінця 2018 року планується створення військово-морської бази Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України.

Президент України Петро Порошенко наголошував, що метою Росії є окупація Азовського моря.