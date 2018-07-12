Рада одобрила закон о правовом статусе пропавших без вести

Документ, в частности, определяет процедуру розыска лиц, пропавших без вести

Народные депутаты одобрили во втором чтении законопроект №5435 о правовом статусе лиц, пропавших без вести, передает корреспондент РБК-Украина.

За проект закона проголосовали 238 парламентариев.

Документом определяется понятие "лицо, пропавшее без вести" в контексте международного гуманитарного права, закрепляющее права таких лиц и предоставляющее им соответствующую защиту. Таким образом, кроме уже существующего понятия "безвестно отсутствующего лица", которое есть в Гражданском кодексе Украины, законодательство будет включать в себя также понятие "лицо, пропавшее без вести". Авторы проекта подчеркивают, что это является критически необходимым как в нынешней ситуации вооруженного конфликта, так и в дальнейшем постконфликтном восстановлении.

Законопроект закрепляет право лиц знать о судьбе своих пропавших родственников, является базовой нормой для защиты их прав, связанных с правовым статусом лица, пропавшего без вести. Документ также определяет процедуру розыска лиц, пропавших без вести - от подачи заявления о розыске и до его прекращения.

При этом для розыска пропавших без вести лиц в связи с конфликтом создается Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести. Определяется, что это орган, отвечающий за выяснение судьбы и местонахождения таких лиц. Комиссия является держателем Единого реестра данных о лицах, пропавших без вести, в котором содержится информация, необходимая для поиска таких лиц, которая собирается с целью установления их местонахождения и идентификации неопознанных останков.

При этом комиссии сотрудничает со всеми органами госвласти, международными и общественными организациями, которые занимаются вопросами пропавших без вести лиц.

Напомним, украинская сторона в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в конце июня призвала Россию к участию в деятельности трехстороннего механизма поиска пропавших без вести.