Украина в ТКГ призывает РФ к участию в деятельности трехстороннего механизма поиска пропавших без вести

Гуманитарная подгруппа контактной группы продолжает работать над освобождением задержанных лиц

Украинская сторона в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу призывает Российскую Федерацию (РФ) к участию в деятельности трехстороннего механизма поиска пропавших без вести. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер.

"Призываем РФ принять участие в деятельности трехстороннего механизма поиска пропавших без вести", - написала она.

Кроме того, Олифер добавила, что гуманитарная подгруппа контактной группы продолжает работать над освобождением задержанных лиц.

"Ждем конструктивную реакцию противоположной стороны относительно украинских предложений по этому вопросу. Мы готовы к широкому компромиссу ради того, чтобы люди вернулись домой", - написала она.

В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО: - подтверждает полную преданность... Опубликовано Даркой Олифер Среда, 27 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что контактная группа договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля.