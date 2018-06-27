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Украина в ТКГ призывает РФ к участию в деятельности трехстороннего механизма поиска пропавших без вести

НовостиПолитика    27.06.2018 - 18:19
Фото: Дарка Олифер (facebook.com-darka.olifer)
Фото: Дарка Олифер (facebook.com-darka.olifer)

Гуманитарная подгруппа контактной группы продолжает работать над освобождением задержанных лиц

Украинская сторона в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу призывает Российскую Федерацию (РФ) к участию в деятельности трехстороннего механизма поиска пропавших без вести. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер.

"Призываем РФ принять участие в деятельности трехстороннего механизма поиска пропавших без вести", - написала она.

Кроме того, Олифер добавила, что гуманитарная подгруппа контактной группы продолжает работать над освобождением задержанных лиц.

"Ждем конструктивную реакцию противоположной стороны относительно украинских предложений по этому вопросу. Мы готовы к широкому компромиссу ради того, чтобы люди вернулись домой", - написала она.

 

В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО: - подтверждает полную преданность...

Опубликовано Даркой Олифер Среда, 27 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что контактная группа договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля.

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Теги публикации: Российская Федерация, Донбасс, Контактная группа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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