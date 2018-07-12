Рада схвалила закон про правовий статус зниклих безвісти

Документ, зокрема, визначає процедуру розшуку осіб, зниклих безвісти

Народні депутати схвалили в другому читанні законопроект №5435 про правовий статус осіб, зниклих безвісти, передає кореспондент РБК-Україна.

За проект закону проголосували 238 парламентарів.

Документом визначається поняття "особа, яка пропала безвісти" в контексті міжнародного гуманітарного права, що закріплює права таких осіб і надає їм відповідний захист. Таким чином, крім вже існуючого поняття "безвісно відсутньої особи", яке є у Цивільному кодексі України, законодавство буде включати в себе також поняття "особа, яка пропала безвісти". Автори проекту підкреслюють, що це є критично необхідним як у нинішній ситуації збройного конфлікту, так і в подальшому постконфліктному відновленні.

Законопроект закріплює право осіб знати про долю своїх зниклих родичів, що є базовою нормою для захисту їх прав, пов'язаних із правовим статусом особи, зниклої безвісти. Документ також визначає процедуру розшуку осіб, зниклих безвісти - від подачі заяви про розшук і до його припинення.

При цьому для розшуку зниклих безвісти осіб у зв'язку з конфліктом створюється Комісія з питань осіб, зниклих безвісти. Визначається, що це орган, який відповідає за з'ясування долі і місцезнаходження таких осіб. Комісія є держателем Єдиного реєстру даних про осіб, зниклих безвісти, в якому міститься інформація, необхідна для пошуку таких осіб, яка збирається з метою встановлення їх місцезнаходження та ідентифікації невпізнаних останків.

При цьому комісія співпрацює з усіма органами держвлади, міжнародними та громадськими організаціями, які займаються питаннями зниклих безвісти осіб.

Нагадаємо, українська сторона у тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу у кінці червня закликала Росію до участі в діяльності тристороннього механізму пошуку зниклих безвісти.