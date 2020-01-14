Рада одобрила закон о новом формате деятельности Гостаможслужбы

Парламент одобрил во втором чтении законопроект Кабинета министров №2318 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины об усовершенствовании структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 275 нардепов.

Предусматривается новый формат деятельности Гостаможслужбы как единого юридического лица, в связи с чем ее территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения. Документом также согласуются положения законодательных актов Украины в связи с проведением реформы таможенных органов.

В частности, вводится возможность создания центральным органом исполнительной власти обособленных подразделений без статуса юрлица, что обеспечивает возможность осуществления деятельности органом госвласти как единым юридическим лицом.

Кроме того, в связи с реформированием системы органов госвласти, реализующих государственную таможенную и налоговую политику, вносятся изменения в понятийный аппарат в законодательстве.

Документом предусмотрены нормы о возможности делегирования руководителем центрального органа исполнительной власти руководителю тероргана, как обособленного подразделения аппарата центрального органа исполнительной власти, отдельных полномочий, в соответствии с положением о территориальном органе.

Также в законе определены особенности оплаты труда госслужащих центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную таможенную политику, и центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, их территориальных органов, с учетом положений Таможенного кодекса Украины и Налогового кодекса Украины.

Напомним, 3 декабря парламент принял данный законопроект за основу в первом чтении.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин внес в Раду законопроект о внесении изменений в сфере государственной таможенной и налоговой политики 28 октября. Тогда текст проекта отсутствовал.