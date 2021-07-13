Рада одобрила закон о е-резидентстве за основу: что предлагает документ 

"За" проголосовали 286 нардепов.

Е-резидентство позволит ІТ-специалистам в несколько кликов "перевезти" свой бизнес в Украину, физически оставаясь в своей стране.

Согласно документу, е-резидент онлайн регистрирует ФОП через "Дію", открывает счета в украинских банках, на которые и получает доход и платит налог с дохода в Украине.

Расчеты будут проводиться в безналичной форме.

В документе прописано, что е-резидент-предприниматель может осуществлять исключительно такие виды хозяйственной деятельности:

издание компьютерных игр,

издание другого программного обеспечения,

компьютерное программирование,

другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем,

обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.

В пояснительной отмечается, что закон создаст механизм для привлечения новых инвестиций, а также приведет к увеличению доходов государственного бюджета благодаря налогам, уплачиваемых е-резидентами.