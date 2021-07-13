Рада схвалила закон про е-резидентство за основу: що пропонує документ

Верховна рада прийняла за основу закон про е-резидентство в Україні. Народні депутати підтримали у першому читанні законопроект №5270.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосували 286 нардепів.
Е-резидентство дозволить ІТ-фахівцям у кілька кліків "перевезти" свій бізнес в Україну, фізично залишаючись у своїй країні.
Згідно з документом, е-резидент онлайн реєструє ФОП через "Дію", відкриває рахунки в українських банках, на які і отримує дохід і платить податок з доходу в Україні.
Розрахунки будуть проводитися у безготівковій формі.
У документі прописано, що е-резидент-підприємець може здійснювати виключно такі види господарської діяльності:
У пояснювальній відзначається, що закон створить механізм для залучення нових інвестицій, а також призведе до збільшення доходів державного бюджету завдяки податкам, які сплачуються е-резидентами.
Нагадаємо, комітет з питань цифрової трансформації рекомендує ВР прийняти в цілому законопроект №4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Він передбачає спецрежим оподаткування резидентів "Дія.City".
Як писало РБК-Україна, на початку червня Рада підтримала за основу законопроект про податкову систему "Дія.City". Законопроект №5376 передбачає внесення змін до Податкового кодексу.