ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рада схвалила відновлення приватизації в Україні, зупиненої через війну

Новость на русском →
Україна, Четвер 28 липня 2022 16:00
Рада схвалила відновлення приватизації в Україні, зупиненої через війну Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Верховна рада прийняла в цілому законопроект №7451 щодо спрощення приватизації, у тому числі для сприяння релокації підприємств. Обговорення документа тривало майже 3 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нардепа Ярослава Железняка.

Свої голоси віддали за законопроект 233 народних депутатів.

Як повідомлялось, законопроект № 7451 дозволяє відновити приватизацію, яка була зупинена через війну. Він був розроблений депутатами спільно з Фондом держмайна.

До того ж законопроект №7451 пропонує зробити приватизацію швидшою, при цьому зберігаючи прозорість усіх процедур. Так, приватизація з моменту оголошення аукціону до підписання договору триватиме не більше двох місяців, а вся інформація про об'єкти приватизації буде доступна онлайн. Також буде можливість підписання документів за допомогою електронного підпису.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України