Рада схвалила ратифікацію угоди про транш Євросоюзу в 1 млрд євро

Фото: автор законопроекту Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Президент визначив закон №0203 як невідкладний

Верховна рада України схвалила за основу і в цілому проект закону №0203 про ратифікацію кредитної угоди між Україною і Європейським союзом про залучення кредиту в розмірі 1 млрд євро, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 242 нардепи.

Суть документу

Ухвалення парламентом відповідного закону затвердить кредитну угоду, загальний обсяг якої становить 1 млрд євро. На сайті Ради зазначається, що президент визначив закон №0203 як невідкладний.

Таким чином, реалізація меморандуму про взаєморозуміння та кредитної угоди дозволить Україні залучити на умовах строковості та платності додаткові фінансові ресурси ЄС у сумі до 1 мільярда євро для їх подальшого спрямування до держбюджету, що у майбутньому потребуватиме додаткових витрат з держбюджету для відповідного обслуговування та погашення залученого кредиту.

"З урахуванням умов запозичення у рамках попередніх трьох програм макрофінансової допомоги ЄС, відсоткова ставка запозичення на 10-15 років прогнозується як прийнятна (до 2 % річних), однак точний її розмір стане відомим тільки під час виходу Європейської комісії, що має найвищий кредитний рейтинг (ААА), на зовнішній ринок запозичень для отримання коштів, що перераховуватимуться Україні за тією ж відсотковою ставкою", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Надання траншів

Макрофінансова допомога може бути надана Україні двома траншами по 500 млн євро кожний. Період між наданням першого та другого траншів становить не менше 3 місяців.

"Безпосередні та детальні умови фінансування, які найкращим чином відповідають потребам України визначатимуться спільно українською та європейською сторонами за результатами консультацій. Після таких консультацій, українська сторона направлятиме запит на надання траншу за встановленою формою, визначаючи основні умови, включаючи суму траншу, мінімальну чисту суму вибірки, строк до погашення, максимальну процентну ставку, а також тип процентної ставки (фіксована або плаваюча)", - сказано у фінансово-економічному обґрунтуванні.

Додамо, перший транш допомоги буде виділено після ратифікації меморандуму про взаєморозуміння та кредитної угоди Верховною радою України та отримання Європейською комісією офіційного повідомлення у формі юридичного висновку Міністерства фінансів України про те, що всі конституційні та юридичні вимоги для набрання цією кредитною угодою чинності виконано.

Крім того, наступні транші надаватимуться за результатами виконання українською стороною визначених у меморандумі критеріїв у сферах:

податкової та митної політики;

протидії та боротьби з корупцією;

приватизації малих державних підприємств;

управління держпідприємствами;

корпоративного управління у держбанках та банківського нагляду;

реалізації подальших реформ у сферах енергетики, охорони здоров’я та соціального захисту.

Нагадаємо, на початку жовтня президент України Петро Порошенко вніс у Раду проект закону про ратифікацію кредитної угоди між Україною і ЄС про залучення 1 млрд євро кредиту.

Як писало РБК-Україна, 14 вересня Україна і ЄС підписали меморандум і кредитну угоду про надання макрофінансової допомоги ЄС на 1 млрд євро. Віце-президент ЄК Валдіс Домбровскіс заявляв, що програма макрофінансової допомоги Європейського союзу підтримає економічну стабілізацію України.