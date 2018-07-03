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ВР схвалила проект щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду

НовиниПолітика    03.07.2018 - 14:00
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Документ підтримали 233 нардепи

Парламент підтримав у повторному першому читанні за основу та в цілому законопроект №8266-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ після ряду невдалих голосувань підтримали 233 парламентарія.

Даним законом уточнюється правовий статус Українського культурного фонду; вводиться дефініція поняття "проект", що використовується у законі; удосконалюються процедури, пов’язані з підтримкою проектів Українським культурним фондом.

Також документом легітимізуються внески міжнародних та іноземних структур, як джерел формування коштів Фонду; усуваються протиріччя з законом "Про культуру" та законом "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".

"Прийняття законопроекту сприятиме реалізації програм державної політики України в культурній сфері, удосконаленню системи державної підтримки культури", - сказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 19 червня парламент не підтримав за основу в першому читанні законопроект №8266 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду" та відправив його на повторне перше читання.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Культура, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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