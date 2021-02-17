Рада отправила на доработку проект об авиаправилах. Он нарушает закон о языке

За это проголосовали 245 парламентариев.

Речь идет об изменении в статью 13 закона о государственном языке. А именно о положении, что языком нормативно-правовых актов и актов индивидуального действия, делопроизводства и документооборота органов государственной власти, органов власти АР Крым и органов местного самоуправления является государственный язык, если иное не установлено законом.

При этом речь идет не только об авиационных правилах, а о любых нормативно-правовых актах, которые на основании любого закона смогут выдаваться не на украинском языке.

Следует отметить, что Главное научно-экспертное управление ВР подчеркивает, что упомянутое предложение противоречит Конституции Украины.

В профильном комитете в ходе представления закона в сессионном зале заверили, что ко второму чтению эту норму уберут из документа. Однако за основу его поддержали лишь 206 нардепов.