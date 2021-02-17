Рада відправила на доопрацювання проект про авіаправила. Він порушує закон про мову
Верховна рада відправила на повторне перше читання законопроект №3683 щодо порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил. Цей документ порушує норми "мовного" закону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
За це проголосували 245 парламентаріїв.
Йдеться про зміну до статті 13 закону про державну мову. А саме про положення, що мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу органів державної влади, органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування є державна мова, якщо інше не встановлено законом.
При цьому йдеться не лише про авіаційні правила, а про будь-які нормативно-правові акти, які на підставі будь-якого закону зможуть видаватися не українською мовою.
Слід зазначити, що Головне науково-експертне управління ВР підкреслює, що згадана пропозиція суперечить Конституції України.
У профільному комітеті під час представлення закону в сесійній залі запевнили, що до другого читання цю норму приберуть з документа. Однак за основу його підтримали лише 206 нардепів.
Нагадаємо, міністр культури Олександр Ткаченко виступив за відстрочку введення штрафів за порушення "мовного" закону. Він вважає за необхідне перед цим протягом двох-трьох років провести програму просування української мови.
Як писало РБК-Україна, з 16 січня набрала чинності норма про обов'язкове обслуговування українською мовою для усіх закладів сфери послуг.
При цьому депутати від фракції "Слуга народу" подали в Раду два законопроекти проти штрафів за порушення "мовного закону".