Рада відправила на доопрацювання проект про авіаправила. Він порушує закон про мову

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За це проголосували 245 парламентаріїв.

Йдеться про зміну до статті 13 закону про державну мову. А саме про положення, що мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу органів державної влади, органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування є державна мова, якщо інше не встановлено законом.

При цьому йдеться не лише про авіаційні правила, а про будь-які нормативно-правові акти, які на підставі будь-якого закону зможуть видаватися не українською мовою.

Слід зазначити, що Головне науково-експертне управління ВР підкреслює, що згадана пропозиція суперечить Конституції України.

У профільному комітеті під час представлення закону в сесійній залі запевнили, що до другого читання цю норму приберуть з документа. Однак за основу його підтримали лише 206 нардепів.