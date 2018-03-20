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Рада одобрила повестку дня сессии после консультации фракций

НовостиПолитика    20.03.2018 - 12:00
Фото: заседание Рады (РБК-Украина)
Фото: заседание Рады (РБК-Украина)

Рада исключила несколько законопроектов из повестки дня и отправила их на доработку

Верховная рада Украины одобрила повестку дня сессии после консультации фракций и парламентских групп. Соответствующий проект постановления поддержали 239 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа от фракции "Блока Петра Порошенко" Вадима Денисенко, парламент не поддерживал проект постановления из-за отсутствия голосов от определенных фракций.

"Вчера, насколько я понимаю, были определенные договоренности о том, что все поддерживают включение в повестку дня более 2 тысяч законов. Но сегодня ряд фракций просто не дает ни одного голоса. На табло - не более 200 голосов. Это стало причиной перерыва", - отметил Денисенко.

Таким образом, Рада все-таки утвердила повестку дня восьмой сессии, согласившись с предложениями комитетов относительно некоторых законопроектов и сняв их с рассмотрения как утратившие актуальность.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе утреннего заседания Рада провалила голосование по повестке дня сессии.  

 

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Темы: Заседание Рады    Теги: Верховная Рада, повестка дня
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