Рада одобрила повестку дня сессии после консультации фракций

Верховная рада Украины одобрила повестку дня сессии после консультации фракций и парламентских групп. Соответствующий проект постановления поддержали 239 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа от фракции "Блока Петра Порошенко" Вадима Денисенко, парламент не поддерживал проект постановления из-за отсутствия голосов от определенных фракций.

"Вчера, насколько я понимаю, были определенные договоренности о том, что все поддерживают включение в повестку дня более 2 тысяч законов. Но сегодня ряд фракций просто не дает ни одного голоса. На табло - не более 200 голосов. Это стало причиной перерыва", - отметил Денисенко.

Таким образом, Рада все-таки утвердила повестку дня восьмой сессии, согласившись с предложениями комитетов относительно некоторых законопроектов и сняв их с рассмотрения как утратившие актуальность.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе утреннего заседания Рада провалила голосование по повестке дня сессии.