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Рада схвалила порядок денний сесії після консультації фракцій

НовиниПолітика    20.03.2018 - 12:00
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

Рада виключила кілька законопроектів з порядку денного і відправила їх на доопрацювання

Верховна рада України схвалила порядок денний сесії після консультації фракцій і парламентських груп. Відповідний проект постанови підтримали 239 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа від фракції "Блоку Петра Порошенка" Вадима Денисенка, парламент не підтримував проект постанови через відсутність голосів від певних фракцій.

"Вчора, наскільки я розумію, були певні домовленості про те, що всі підтримують включення до порядку денного більше 2 тисяч законів. Але сьогодні ряд фракцій просто не дає жодного голосу. На табло - не більше 200 голосів. Це стало причиною перерви", - зазначив Денисенко.

Таким чином, Рада таки затвердила порядок денний восьмої сесії, погодившись з пропозиціями комітетів щодо деяких законопроектів і знявши їх з розгляду як такі, що втратили актуальність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході ранкового засідання Рада провалила голосування щодо порядку денного сесії.

 

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Темы: Засідання Ради    Теги: Верховна Рада, повестка дня
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