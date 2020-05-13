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Рада схвалила за основу закон для введення інституту кримінальних проступків

Новини » Політика     13.05.2020 - 20:45
Рада схвалила за основу закон для введення інституту кримінальних проступків
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Законопроектом пропонується змінити 125 законодавчих актів

Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №3314 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" для введення інституту кримінальних проступків, передає кореспондент РБК-Україна

Його підтримали 280 парламентаріїв.

Даний законопроект є одним з блоку проектів, необхідних для введення інституту кримінальних проступків, який повинен запрацювати в Україні з 1 липня 2020 року.

Проектом пропонується внести зміни до 125 законодавчих актів України зміни, згідно з якими слово "злочин" в тексті замінюється словами "кримінальний злочин", слова "злочин невеликої тяжкості" замінюються словами "кримінальний проступок", слова "злочин середньої тяжкості" замінюються словами "нетяжкий злочин", а також вносяться інші редакційні корективи, спрямовані на приведення національного законодавства у відповідність з понятійним апаратом, яким оперує закон про інститут кримінальних проступків

Нагадаємо, Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити цей законопроект ще наприкінці квітня.

Теги Новини України Верховна Радауголовная ответственность
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