Рада одобрила новую редакцию закона о социальных услугах

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Со второго раза закон поддержали 230 нардепов

Верховная рада Украины в четверг, 17 января, приняла во втором чтении новую редакцию закона "О социальных услугах". Со второго раза законопроект №4607 поддержали 230 нардепов (сначала 222), передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, законопроект определяет основные организационные и правовые основы предоставления социальных услуг, направленных на профилактику сложных жизненных обстоятельств, помощь в их преодолении гражданам (лицам), семьям, детям, молодежи, нуждающимся в посторонней помощи.

В новой редакции будет определена единая терминология и подходы в организации работы для любых целевых групп (людей с инвалидностью, безработных, лиц, подвергшихся насилию в семье и т.п.); основные направления госполитики в сфере предоставления социальных услуг; права и обязанности получателей, задача поставщиков социальных услуг.

Также предусмотрены основания для признания лиц, семей, такими требующих соцуслуг (путем оценки потребностей личности, семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах); единый порядок предоставления таких услуг (обращение о предоставлении социальных услуг, в том числе в электронном виде);

Кроме того, в документе определены новые подходы по оплате социальных услуг - учитывая доходы лица, а не наличие родных и близких (в настоящее время одиноким лицам социальные услуги предоставляются бесплатно, другим - за дифференцированную плату).

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий анонсировал, что Верховная рада Украины в четверг, 17 января, проголосует за новую редакцию закона "О социальных услугах". В ходе заседания парламента в среду нардепы рассмотрели 465 правок из 560 ко второму чтению документа.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте 2017 года Рада приняла данный закон за основу. Стоит отметить, что парламентарии поддержали сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению, однако приступили к его рассмотрению аж в январе 2019 года.