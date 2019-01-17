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Рада схвалила нову редакцію закону про соціальні послуги

Новини » Політика    17.01.2019 - 10:55
Рада схвалила нову редакцію закону про соціальні послуги
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

З другого разу закон підтримали 230 нардепів

Верховна рада України в четвер, 17 січня, прийняла в другому читанні нову редакцію закону "Про соціальні послуги". З другого разу законопроект №4607 підтримали 230 нардепів (спочатку 222), передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, законопроект визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, допомога в їх подоланні громадянам (особам), сім'ям, дітям, молоді, які потребують сторонньої допомоги.

У новій редакції буде визначена єдина термінологія і підходи в організації роботи для будь-яких цільових груп (людей з інвалідністю, безробітних, осіб, які зазнали насильства в сім'ї тощо); основні напрямки державної політики у сфері надання соціальних послуг; права і обов'язки одержувачів, завдання постачальників соціальних послуг.

Також передбачені підстави для визнання осіб, сімей, такими вимагають соцпослуг (шляхом оцінки потреб особистості, сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах); єдиний порядок надання таких послуг (звернення про надання соціальних послуг, в тому числі в електронному вигляді);

Крім того, в документі визначені нові підходи щодо оплати соціальних послуг - з огляду на доходи особи, а не наявність рідних і близьких (на даний час одиноким особам соціальні послуги надаються безкоштовно, іншим - за диференційовану плату).

Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій анонсував, що Верховна рада України в четвер, 17 січня, проголосує за нову редакцію закону "Про соціальні послуги". У ході засідання парламенту в середу нардепи розглянули 465 поправок з 560 до другого читання документа.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні 2017 року Рада прийняла даний закон за основу. Варто відзначити, що парламентарі підтримали скорочену процедуру підготовки документа до другого читання, однак приступили до його розгляду аж у січні 2019 року.

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Теми: Засідання Ради
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