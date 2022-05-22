Рада одобрила кредит от МБРР для "Укргидроэнерго"

Планируются следующие займы от Международного банка реконструкции и развития для "Укргидроэнерго":

34 млн долларов для Фонда чистых технологий и развития,

177 млн долларов по проекту "Украина - Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети (Установки гибридных систем по производству электроэнергии в "Укргидроэнерго").

"Реализация проекта будет способствовать повышению энергетической безопасности Украины путем создания дополнительных высокоманевренных и быстродействующих резервов, которые по своим параметрам быстродействия и маневренности не имеют аналогов в объединенной энергетической системе Украины", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, правительство установило для "Укргидроэнерго" обязанность уплатить дивиденды в размере 40 процентов от прибыли за 2021 год.