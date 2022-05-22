Рада одобрила кредит от МБРР для "Укргидроэнерго"

Верховная рада ратифицировала договор с Международным банком реконструкции и развития. "Укргидроэнерго" получит два займа на 34 млн долларов и 177 млн долларов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №0150, принят Верховной Радой 22 мая.
Планируются следующие займы от Международного банка реконструкции и развития для "Укргидроэнерго":
"Реализация проекта будет способствовать повышению энергетической безопасности Украины путем создания дополнительных высокоманевренных и быстродействующих резервов, которые по своим параметрам быстродействия и маневренности не имеют аналогов в объединенной энергетической системе Украины", - говорится в пояснительной записке.
Напомним, правительство установило для "Укргидроэнерго" обязанность уплатить дивиденды в размере 40 процентов от прибыли за 2021 год.
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