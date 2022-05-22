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Рада схвалила кредит від МБРР для "Укргідроенерго"

Фото: Рада схвалила кредит для Укргідроенерго (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ратифікувала договір з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. "Укргідроенерго" отримає дві позики на 34 млн доларів та 177 млн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №0150, ухвалений Верховною радою 22 травня.

Плануються наступні позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для Укргідроенерго:

  • 34 млн доларів для Фонду чистих технологій та розвитку,
  • 177 млн доларів - за проектом "Україна - Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в "Укргідроенерго").

"Реалізація проекту сприятиме підвищенню енергетичної безпеки України шляхом створення додаткових високоманеврених і швидкодіючих резервів, які за своїми параметрами швидкодії і маневреності не мають аналогів в об’єднаній енергетичній системі України", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, уряд встановив для "Укргідроенерго" обов'язок сплатити дивіденди у розмірі 40 відсотків від прибутку за 2021 рік.

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