Рада схвалила кредит від МБРР для "Укргідроенерго"

Верховна рада ратифікувала договір з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. "Укргідроенерго" отримає дві позики на 34 млн доларів та 177 млн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 0150 , ухвалений Верховною радою 22 травня.

Плануються наступні позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для Укргідроенерго:

34 млн доларів для Фонду чистих технологій та розвитку,

177 млн доларів - за проектом "Україна - Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в "Укргідроенерго").

"Реалізація проекту сприятиме підвищенню енергетичної безпеки України шляхом створення додаткових високоманеврених і швидкодіючих резервів, які за своїми параметрами швидкодії і маневреності не мають аналогів в об’єднаній енергетичній системі України", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, уряд встановив для "Укргідроенерго" обов'язок сплатити дивіденди у розмірі 40 відсотків від прибутку за 2021 рік.