Рада одобрила конфискацию по решению суда имущества тех, кто поддерживает российскую агрессию
Верховная рада поддержала предложения президента к закону о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц. Согласно документу конфискация имущества тех, кто поддерживает российскую агрессию, будет происходить по решению суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7194.
Отметим, Рада 3 марта приняла закон "Об основах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 10 мая заявил, что правительство утвердило документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят Государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".
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