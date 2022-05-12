Рада схвалила конфіскацію за рішенням суду майна тих, хто підтримує російську агресію
Верховна рада підтримала пропозиції президента до закону щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб. Згідно з документом конфіскація, майна тих, хто підтримує російську агресію, відбуватиметься за рішенням суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7194.
Зазначимо, Рада 3 березня ухвалила закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 10 травня заявив, що уряд затвердив документ, згідно з яким російські активи на території України переходять Державному підприємству "Національний інвестиційний фонд".
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