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Рада схвалила календарний план проведення дев'ятої сесії парламенту

НовиниПолітика    05.07.2018 - 13:18
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Проект підтримали 257 парламентарів

Верховна рада України схвалила за основу і в цілому проект постанови №8504 "Про календарний план проведення дев'ятої сесії Верховної ради України восьмого скликання", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за проект проголосували 257 нардепів.

Згідно з документом, сесія розпочнеться 3 вересня із засідання погоджувальної ради парламенту, а 4 вересня планується пленарне засідання ВР.

Визначено, що сесія завершиться 25 січня 2019 року. При цьому тиждень з 14 по 18 січня визначений пленарним, а з 21 по 25 - відведений для роботи з виборцями.

З вересня по грудень 2018 року передбачається, що кожен місяць два тижні будуть відведені для пленарних засідань.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Березенко повідомляв, що якщо питання обрання нового складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) не розглядатиметься цього четверга, Верховна рада повинна його відкласти на наступну сесію.

Парубій запросив голів фракцій Ради на нараду щодо голосування за ЦВК У Раді тривають консультації між керівниками фракцій у питанні ЦВК 
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Верховна Рада, сессия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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