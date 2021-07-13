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Рада схвалила графік шостої сесії. Після канікул нардепи повернуться до роботи 7 вересня

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Україна, Вівторок 13 липня 2021 11:59
Рада схвалила графік шостої сесії. Після канікул нардепи повернуться до роботи 7 вересня Фото: Рада схвалила графік роботи шостої сесії парламенту (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада затвердила календарний план проведення шостої сесії парламенту. До роботи народні депутати повернуться 7 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Згідно з календарним планом, нова сесія розпочнеться 7 вересня, а закінчиться 21 січня 2022 року.

Під час шостої сесії Рада проведе:

  • пленарних засідань - 10 тижнів;
  • робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) - 6 тижнів;
  • робота народних депутатів з виборцями - 4 тижні;
  • 10 годин запитань до уряду в ВР.
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