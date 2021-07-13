Рада схвалила графік шостої сесії. Після канікул нардепи повернуться до роботи 7 вересня
Фото: Рада схвалила графік роботи шостої сесії парламенту (Віталій Носач/РБК-Україна)
Верховна рада затвердила календарний план проведення шостої сесії парламенту. До роботи народні депутати повернуться 7 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Згідно з календарним планом, нова сесія розпочнеться 7 вересня, а закінчиться 21 січня 2022 року.
Під час шостої сесії Рада проведе:
- пленарних засідань - 10 тижнів;
- робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) - 6 тижнів;
- робота народних депутатів з виборцями - 4 тижні;
- 10 годин запитань до уряду в ВР.